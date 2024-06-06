شكرا لمتابعة خبر عن طالبات يقومون بتقديم هدية لحارس مدرستهم تقديرًا لجهوده المبذولة .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - في لافتة رائعة وإنسانية من نوعها ، قامت مجموعة من الطالبات بتقديم هدية لحارس مدرستهم تقديرًا لجهوده المبذولة معهم .

وظهرت الطالبات وهم يقفون أمان الحارس بسعادة بالغة ويقومون بإعطائه باقة الورود، والأخير يأخذها بفرحة عارمة .

ولقى المقطع تفاعلاً واسعًا من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث علّق أحدهم قائلاً:” دور كبير ومشرف يقومون به حراس الأمن، الله يكتب أجرهم ياليت يتم النظر في وضع رواتبهم بالذات لتصبح أقل شيء 8- 10 آلاف ريال.