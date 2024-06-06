شكرا لمتابعة خبر عن لحظة تسليم التوأم السيامي لوالدتهما بعد نجاح عملية الفصل .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشفت مشاهد مؤثرة عن لحظة قيام معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية رئيس الفريق الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الربيعة، بتسليم التوأم السيامي الفلبيني “أكيزا وعائشة” يوسف لوالدتهما بعد نجاح عملية الفصل.

وكان قد انتهى الفريق الطبي بمستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال بالرياض، من عملية فصل التوأم السيامي الفلبيني بنجاح.

واستغرقت عملية الفصل 5 ساعات وتعد من أسرع عمليات الفصل.