شكرا لمتابعة خبر عن وضع سُترة الشهيد الفريق عبد الرحمن أبوجرفة على مدخل إمارة عسير الرئيسي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - بتوجيه من أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال، وضعت سُترة الفريق ركن الشهيد عبدالرحمن سعد أبو جرفة، أثناء استشهاده بمدخل إمارة المنطقة، وذلك وفاء وعرفاناً بما قدّمه من بطولات مختلفة.

وكان أبناء الشهيد قاموا بتقديم سترة والدهم أثناء استشهاده هديةً لأمير عسير، فيما علق أحد أبنائه، قائلاً أنها أغلى ما يملكون.

يذكر أن الشهيد أبو جرفة استشهد أثناء تفقده في جولة ميدانية لوحدات اللواء الثامن عشر الذي يقوده، والمنتشرة على الخطوط الأمامية في المنطقة الجنوبية، إذ تعرض الموقع حينها لنيران معادية عشوائية، أصيب على إثرها، ونُقل بعدها للمستشفى لتلقي العلاج، واستشهد متأثراً بجراحه في ميدان الشرف.