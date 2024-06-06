شكرا لمتابعة خبر عن حفيدة الربيعة تهنئ جدها على نجاح عملية فصل التوأم السيامي عائشة وأكيزا .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - قدمت حفيدة الدكتور عبد الله الربيعة التهنئة لجدها على نجاح عملية فصل التوأم السيامي “عائشة وأكيزا”

وعقب الانتهاء من العملية خرج الدكتور عبدالله الربيعة وكان يحمل حفيدته الصغيرة على كتفيه مؤكدا أنها دائماً ماتنتظره عقب كل عمليه يجريها

‎وبثت لقطات فيديو المشاهد الأولى لخروج التوأم السيامي “عائشة وأكيزا” بعد عملية فصلهما.

‎وقال “الربيعة”: إن هذه إنجازات الوطن وتوجيهاته قيادته الإنسانية لبث الفرحة في قلوب الجميع.

‎يُذكر أنه وإنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- كان قد بدأ الفريق الطبي والجراحي لعمليات فصل التوائم السيامية بقيادة المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية رئيس الفريق الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة صباح اليوم، عملية فصل التوأم السيامي الفلبيني “أكيزا وعائشة” يوسف، بمستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية بوزارة الحرس الوطني في مدينة الرياض.

‎وأوضح الدكتور “الربيعة” أن التوأم الفلبيني الملتصق “أكيزا وعائشة” وعمرهما 6 أشهر وتزنان مجتمعتين 18 كيلوغراماً وصلتا إلى المملكة بتاريخ 5 مايو 2024م، وتم إدخالهما في مستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال بوزارة الحرس الوطني.

‎وأكد رئيس الفريق الطبي والجراحي الدكتور عبدالله الربيعة أن هذه العملية هي العملية الثانية للتوائم الملتصقة التي تصل من الفلبين، وتعد العملية رقم 61 في سلسلة العمليات لفصل التوائم الملتصقة في المملكة ، حيث قام الفريق الطبي بتقييم 136 حالة من 26 دولة في العالم خلال الـ 33 عاماً الماضية.