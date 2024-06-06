شكرا لمتابعة خبر عن المسند يكشف سبب ارتفاع درجة الحرارة خلال فترة العصر .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف الدكتور عبدالله المسند، سبب ارتفاع درجة الحرارة خلال فترة العصر أكثر من الظهر في فترة الصيف.

وقال “المسند” خلال تصريحات لبرنامج راديو ثمانية: “أثناء ذهابك إلى صلاة العصر ستجد أن درجة الحرارة أشد من فترة الظهير, وذلك بسبب أن التسخين الأرضي أشد من تسحين الشمس لأن الأرض تتعرض لساعات تخزين أكثر حتي تصل إلى القمة”.

وأشار إلى أن درجة الحرارة العظمي تسجل في الفترة بين الساعة الثانية ظهرًا إلى الساعة الرابعة غصرًا”.

وأضاف قائلًا: أثناء سيرك لصلاة العصر ستواجهك الشمس مباشرة وإن مالت قليلًا فأصبحت أقل من الظهر، ولكن الهواء في هذا التوقيت يكون تشبع بالسموم فتواجه ضيق في العصر أكثر من الظهر”.