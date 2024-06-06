شكرا لمتابعة خبر عن ‎وفاة معلم قبل بداية الاختبارات بدقائق في العارضة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - توفي المعلم عمر مسحلي قبل بدء اختبارات اليوم في مدرسة عمرو بن قيس الابتدائية بمحافظة العارضة في جازان إثر تعرضه لأزمة قلبية.

وسادت حالة من الحزن بين المعلمين والطلاب إثر وفاة المعلم عمر محمد مسحلي، الذي وافته المنية صباح اليوم على رأس العمل أثناء الاستعداد لبدء اختبار الطلاب بمدرسة عمرو بن قيس في إسكان الروان بمحافظة العارضة”.

ونعى معلمي وطلاب مدرسة عمرو بن قيس المعلم عمر محمد داعين الله أن يرحمه ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.