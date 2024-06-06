شكرا لمتابعة خبر عن مفتي عام المملكة: من أراد أن يضحي فلا يأخذ شيئًا من شعره ولا أظفاره ولا بشرته والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضح سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء رئيس اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ، أن من أراد أن يضحي فلا يأخذ شيئًا من شعره ولا من أظفاره ولا من بشرته، بعد دخول شهر ذي الحجة حتى يضحي.

وقال أن ذلك سواء تولى ذبحها أو وكل من يذبحها عنه، وسواء كان حاجاً أو غير حاج إذا هلّ هلال شهر ذي الحجة، لقوله صلى الله عليه وسلم: (إذا دخل شهر ذي الحجة وأراد أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئًا)، أخرجه مسلم في كتاب الأضاحي، “باب نهي من دخل عليه عشر ذي الحجة” .

وأضاف: وهو مريد التضحية أن يأخذ من شعره أو أظفاره شيئًا، وفي لفظ: (ولا من بشرته شيئًا)، أخرجه مسلم في كتاب الأضاحي، “باب الفرع والعتيرة” ، فلا يجوز للمسلم الذي يريد أن يضحي من رجال أو نساء أخذ شيء من الشعر أو الظفر أو البشرة، من جميع البدن، سواء كان شعر الرأس، أومن الشارب، أو من العانة، أو من الإبط، أو من بقية البدن.