مصدر قضائي يكشف آخر ما قاله مهاجم السفارة الأميركية في لبنان بعد إطلاق النار عليه

صحيفة الخليج 365: نقل مصدر قضائي لبناني عن المهاجم السوري "قيس الفراج"، الذي أصيب أمس بنيران الجيش اللبناني بعد هجومه على السفارة الأمريكية في لبنان، قوله إنه فعل ذلك "نصرةً لغزة".

وكانت لقطات مصورة انتشرت للمهاجم على الأرض ملطخا بالدم، ومرتدياً سترة كتب عليها "الخلافة"، في إشارة إلى داعش، بعد أن أطلق الجيش النار عليه.

وبعدما أعلن الجيش اللبناني أمس توقيف 5 أشخاص على خلفية الهجوم الذي نفذه مواطن سوري ضد السفارة الأميركية في منطقة عوكر بجبل لبنان، أفيد عن ارتفاع عدد الموقوفين بعد مداهمات جرت في منطقة البقاع شرق البلاد.

ووصل عدد الموقوفين من قبل الأمن إلى 16، اليوم الخميس، حسب ما نقلت وسائل إعلام محلية.