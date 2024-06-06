وزير الحج: زيارة 11 دولة للعمل على تسهيل وصول الحجاج

الدمام - شريف احمد - أكد وزير الحج والعمرة د. توفيق الربيعة، زيارة 11 دولة للعمل على تسهيل وصول الحجاج من الخارج. وقال "الربيعة"، إنه وصل حتى الآن مليون و200 ألف حاج من مختلف دول العالم بيسر وسلاسة. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الحكومي الذي يستضيف وزير الحج والعمرة.

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع