شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الحج: زيارة 11 دولة للعمل على تسهيل وصول الحجاج والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أكد وزير الحج والعمرة د. توفيق الربيعة، زيارة 11 دولة للعمل على تسهيل وصول الحجاج من الخارج.
وقال "الربيعة"، إنه وصل حتى الآن مليون و200 ألف حاج من مختلف دول العالم بيسر وسلاسة.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الحكومي الذي يستضيف وزير الحج والعمرة.
وقال "الربيعة"، إنه وصل حتى الآن مليون و200 ألف حاج من مختلف دول العالم بيسر وسلاسة.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الحكومي الذي يستضيف وزير الحج والعمرة.