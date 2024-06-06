شكرا لقرائتكم خبر عن الموانىء لليوم: الأداء التشغيلي حقق رقم قياسي بإنهاء إجراءات 530 حاج في الساعة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال أ. عمر بن طلال الحريري، رئيس الهيئة العامة للموانىء: "فيما يتعلق بتجيهزات موسم الحج، اليوم لدينا 100 كاونتر بالجوازات لاستقبال الحجاج".

وأضاف: "الأداء التشغيلي اليوم وصل إلى رقم قياسي بإنهاء إجراءات سفر 530 حاج في الساعة، مقارنة بـ480 حاج في الموسم الماضي".

وتايع: "أيضًا من أهم المبادرات التي أطلقناها هذه السنة طريقة الهدي والأضاحي، التي تشمل خروج الشاحنات التي تنقل المواشي من ميناء جدة الاسلامي إلى محطات التجميع في مكة المكرمة، بدون توقف خلال أوقات المنام".