شكرا لمتابعة خبر عن إنقاذ حاجة مغربية بعد تعرضها لجلطة دماغية حادة بالمدينة المنورة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - استطاع فريق طبي متخصص في مسار السكتة الدماغية بتجمع المدينة المنورة الصحي، من إنقاذ حياة حاجة مغربية في العقد السابع من عمرها، بعد تعرضها لجلطة دماغية حادة من خلال إجراء سحب خثرة دماغية.

وأوضح التجمع الصحي أن المريضة وصلت إلى طوارئ مستشفى الحرم، وهي تعاني ضعفًا شديدًا في الجانب الأيسر من الجسم، وضعف الوعي والقدرة على الكلام، وبعد إجراء الفحص السريري للحالة، تم تحويلها عبر مسار السكتات الدماغية إلى المستشفى الرئيسي بمدينة الملك سلمان الطبية، حيث باشر فريق طبي بعمل الأشعة المقطعية لشرايين الدماغ بشكل عاجل، ومناقشة الحالة مع مستشفى صحة الافتراضي عن طريق جهاز الطب الاتصالي الذي قرر سحب الخثرة الدماغية بقسم القسطرة العلاجية، مشيرًا أن العملية تمت بنجاح.

وأفاد، أنه تم نقل المريضة إلى وحدة العناية المركزة، وفق الإجراء المتبع في حالات السكتة الدماغية، لاستكمال الخطة العلاجية، وبعد تحسنها تم نقلها إلى أجنحة التنويم بالمستشفى، لإعادة التأهيل، مؤكدًا مغادرتها للمستشفى بصحة جيدة لإتمام مناسك الحج.