شكرا لمتابعة خبر عن تركي آل الشيخ يعلق على موقف الطالب الذي أنقذ أم ورضيعها من حريق والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علق رئيس الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي آل الشيخ، على موقف الطالب يوسف الشمري والذي أنقذ أم ورضيعها من حريق بحفر الباطن.

وأشاد آل الشيخ بموقف الطالب النبيل وشجاعته حيث كتب على حسابه على منصة إكس: “موقف رائع وبنتواصل معاه ونكرمه في هيئة الترفيه”.

وكان الطالب يوسف الشمري المقيد بالصف الثاني الثانوي تمكن من إنقاذ طفل رضيع ووالدته كانا قد احتجزا في إحدى غرف المنزل الذي اندلعت فيه النيران.