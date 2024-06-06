مواطن يكشف عن "نبات" ساعده على التخلص من الكوليسترول والضغط وتضخم البروستاتا خلال شهر

صحيفة الخليج 365: تحدث مواطن عن فوائد المورينجا، وكيف ساعدته في التخلص من الكوليسترول والضغط وتضخم البروستاتا، بعد استخدامها لمدة شهر.

وقال خلال مقطع فيديو، إنه كان يأخذ ملعقة من المورينجا ويضعها على كوب زبادي مع إضافة ملعقة من العسل، ويتناوله على الفطور، ويمكن أخذه 3 مرات في اليوم.

وأضاف: "المورينجا مكمل غذائي ومضاد للأكسدة ويحارب الشيخوخة ويرفع المناعة بشكل كبير".

وتابع: "المورينجا تحتوي على 3 أضعاف البوتاسيوم الموجود في الموز، و3 أضعاف الكالسيوم الموجود في الحليب، وفيتامين سي أكثر 7 مرات من الموجود في البرتقال، ونسبة عالية من الحديد".

وأشار إلى أنه كان يعاني من الضغط والكوليسترول وتضخم في البروستاتا، وتوقف عن العلاجات لمدة شهر واستخدم المورينجا حتى تعافى تماما.

وأكمل: "ذهبت إلى المصحة العلاجية في التشيك، وجدت أن الضغط مضبوط ولا يوجد كوليسترول وتضخم البروستاتا انتهى، ومن 8 سنوات إلى اليوم لم أخذ ولا حبة علاج".