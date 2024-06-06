"ما حصل في الاجتماع الأخير لا يصدّق".. بالفيديو: الأمير عبد العزيز بن سلمان يكشف لعبة المضاربين للتلاعب بأسوق الطاقة

صحيفة الخليج 365: كشف وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان عن لعبة المضاربين للتلاعب بأسواق الطاقة.

​​​​​وقال وزير الطاقة عبر فيديو نشرته قناة العربية:" قبل انعقاد اجتماع أوبك بلس وتحديداً قبل أسبوعين يبدأون بوضع مراكز مضاربية على ما ستقوم به أوبك بلس".

وأضاف :" بالتأكيد في كل الأحوال سيقومون برفع التوقعات، حول ما ستقوم به أوبك بلس، ولذلك عندما يتخذ القرار ويفترض أن يأتي أقل من تلك التوقعات يتلاعبون بالسوق بطريقة ما".

وتابع :" اجتماع أوبك الأخير لم يكن لم يكن استثناء، هذا يذكر الناس بما حدث في اجتماع نوفمبر، وفي اجتماع يونيو 2023م، واجتماع نوفمبر 2023م، وغيرها، ثم سيقفزون إلى تلك القطعة التي اصطنعوها أي التوقعات التي تفوق ما يمكن لاجتماع أوبك بلس أن يقدم".

وأكمل :"وبناء على تلك التوقعات التي لا أعرف كيف توصلوا إليها بعدها يقولون أن الاجتماع ناجح أم غير ناجح، وفي الاجتماعي الأخير كان بشكل استثنائي أمراً لا يصدق".