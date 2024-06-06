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متى تبدأ مربعانية الصيف ومتى تنتهي؟.. "المسند" يجيب ويكشف تفاصيل الحالة الجوية

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صحيفة الخليج 365: كشف نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ الدكتور عبدالله المسند، متى تبدأ مربعانية الصيف ومتى تنتهي.

وقال خلال تغريدة نشرها عبر حسابه على منصة إكس: " مربعانية الصيف تبدأ من ظهور طالع الثريا في 7 يونيو (غداَ)، وتستمر لمدة أربعين يوماً تقريباً، وتشمل طالع الثريا والدبران والهقعة".

وتابع: "إحصائياً ثبت أن رياح البوارح الشمالية المثيرة للعواصف الرملية تزداد إبان مربعانية الصيف في المنطقة الشرقية على وجه الخصوص، وتبلغ أوجها في النصف الثاني من شهر يونيو".

وأضاف: "خلال شهر أغسطس عادة تنتهي رياح البوارح النشطة والمثيرة للغبار، وذلك بسبب تشكل منخفض جوي وسط المملكة مما يضعف رياح البوارح الشمالية".

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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