متى تبدأ مربعانية الصيف ومتى تنتهي؟.. "المسند" يجيب ويكشف تفاصيل الحالة الجوية

صحيفة الخليج 365: كشف نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ السعودية الدكتور عبدالله المسند، متى تبدأ مربعانية الصيف ومتى تنتهي.

وقال خلال تغريدة نشرها عبر حسابه على منصة إكس: " مربعانية الصيف تبدأ من ظهور طالع الثريا في 7 يونيو (غداَ)، وتستمر لمدة أربعين يوماً تقريباً، وتشمل طالع الثريا والدبران والهقعة".

وتابع: "إحصائياً ثبت أن رياح البوارح الشمالية المثيرة للعواصف الرملية تزداد إبان مربعانية الصيف في المنطقة الشرقية على وجه الخصوص، وتبلغ أوجها في النصف الثاني من شهر يونيو".

وأضاف: "خلال شهر أغسطس عادة تنتهي رياح البوارح النشطة والمثيرة للغبار، وذلك بسبب تشكل منخفض جوي وسط المملكة مما يضعف رياح البوارح الشمالية".