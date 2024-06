شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة في موسم الحج.. تدشين مبادرة الأسفلت المطاطي بممرات المشاة والان نبدء بالتفاصيل

موسم الحج

الدمام - شريف احمد - أعلن وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح الجاسر، استخدام الأسفلت المطاطي المرن في ممرات المشاة في المشاعر المقدسة لحج العام 1445هـ، حيث تسهم في تخفيف الضغط على الكواحل والأقدام، وتوفر شعورًا بالراحة أثناء المشي والركض، بهدف تحسين الصحة العامة لضيوف الرحمن والارتقاء بجودة حياتهم.وأوضحت الهيئة العامة للطرق، تطبيق الابتكار العلمي بالشراكة مع عدد من الجهات في الطريق الموازي لطريق المشاة رقم 6 المؤدي إلى جبل الرحمة بمشعر عرفات، مشيرة إلى أن التقنية تعتمد على إعادة استخدام المطاط الناتج عن إعادة تدوير الإطارات في الخلطات الإسفلتية، ما يسهم في الحد من تراكم نفايات الإطارات والحد من التلوث الناتج عن حرقها. التفاصيل: This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)وأشار الهيئة، إلى أن التجارب أظهرت أن صلابة الأسطح الأسفلتية والأرصفة العادية تسبب ردود فعل قوية على كواحل وأقدام الحجاج، خاصة كبار السن الذين يشكلون 53% من إجمالي الحجاج، وقد أدى ذلك إلى زيادة الضغط على المنشآت الصحية خلال موسم الحج، حيث تركزت 38% من الإصابات في منطقة القدم والكاحل؛ حيث تساعد هذه التقنية في تخفيف الضغط على الكواحل والأقدام، وتعطي شعورًا بالراحة أثناء المشي والركض، ما يؤدي إلى تحسين الصحة العامة لضيوف الرحمن وتعزيز جودة حياتهم.وتهـدف التقنية إلى توفير أسـفلت مطـاطي مـرن لممـرات المشـاة، ما يوفر مزيد من الراحة والمرونة أثناء السير أو الركض باستخدام مـواد ذات مرونة عالية، حيث تم تطبيـق العديـد مـن المقـاطع التجريبيـة بالرصـف المرن في مركز أبحاث الطـرق التـابع للهيئـة العامـة للطـرق.