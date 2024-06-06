شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن أخطرها رقم “3”.. أسباب تجعل المرأة السعودية تكره زوجها وتطلب منه الطلاق فوراً والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أسباب تجعل المرأة السعودية تكره زوجها وتطلب منه الطلاق فوراً، فقد شهدت السنوات الأخيرة إرتفاع حالات الطلاق في المملكة العربية السعودية، وسجلت الأيام الأولى من عام 2023 سبع حالات طلاق في الساعة بحسب تقارير الهيئة العامة للإحصاء، والتي أوضحت ارتفاع الطلاق في السعودية عام 2023 بنسبة 12.6% ، مقارنة بعام 2022 الذي بلغت فيه حالات الطلاق 350 ألف حالة طلاق وهو رقم مخيف ومؤشر غير صحي بحسب تحدث به الباحث الإجتماعي “طلال الناشري”، ونظراً لهذا الارتفاع الكبير في عدد النساء المطلقات في السعودية، سوف نستعرض معكم في هذا المقال أبرز 5 أسباب تجعل المرأة السعودية تكره زوجها حتى لو كانت تحبه بجنون، وهذه الأسباب تعتبر أبرز عوامل الطلاق في السعودية.

كشفت دراسة حديثة بعنوان “واقع الطلاق في المجتمع السعودي”، عن عدة عوامل أدت إلى إرتفاع حالات الطلاق في السعودية، وهي كالتالي :

تدخل أهل الزوج أظهرت الدراسة التي أجريت على 618 حالة، أن من أبرز الأشياء التي تجعل الزوجة تكره زوجها وتطلب الطلاق، هو سماح الزوج لأهله بالتدخل في حياته الزوجية وهو مت يجعل الزوجة تشعر بضعف شخصية زوجها، أو تشعر بأنه لا يحبها أو ليس لها قيمة عنده، فتبدا المشاكل نتيجة ذلك وينتهي الأمر بالطلاق . إهمال الزوج لزوجته :

المرأة بطبيعتها تحب الإهتمام من زوجها ، لذلك عندما تجده لا يهتم بها أو يتجاهلها في الكثير من الأوقات، فإنها تبدأ تكرهه بشكل تدريجي حتى تصل إلى مرحلة إخراجه من قلبها، ومن ثم نبدأ المشاكل ثم الطلاق.