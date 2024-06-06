شكرا لمتابعة خبر عن المسند : مربعانية الصيف تبدأ غداً و15 ذي الحجة بداية الصيف والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - قال دكتور عبدالله ‌المسند نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ السعودية و أستاذ المناخ بجامعة القصيم (سابقاً)، إن مربعانية الصيف سوف تبدأ من ظهور طالع الثريا في 7 يونيو غدأ الجمعة وتستمر لمدة أربعين يوماً تقريباً .

وأضاف المسند أن المربعانية تشمل طالع الثريا والدبران والهقعة، وفي منتصفها ينعدم الظل وتتعامد أشعة الشمس على مدار السرطان ، لتكون بداية الصيف فلكيًا في 15 ذي الحجة 21 يونيو.

وإحصائياً ثبت أن رياح البوارح الشمالية المثيرة للعواصف الرملية تزداد إبان مربعانية الصيف في المنطقة الشرقية على وجه الخصوص، وتبلغ أوجها في النصف الثاني من شهر يونيو.

وأكد المسند انه خلال شهر أغسطس عادة تنتهي رياح البوارح النشطة والمثيرة للغبار، وذلك بسبب تشكل منخفض جوي وسط المملكة مما يضعف رياح البوارح الشمالية.

يذكر أن المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة طقس اليوم بأن توالي درجات الحرارة العظمى ارتفاعها على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، الشرقية، الرياض، القصيم ، في حين لا تزال الفرصة مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مرتفعات مناطق عسير، الباحة.