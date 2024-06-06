شكرا لمتابعة خبر عن الربيعة: المملكة لا تتقاضى أي أموال مقابل مبادرة طريق مكة .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكد وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق الربيعة، أن المملكة لا تتقاضى اي مبالغ مالية، مقابل مبادرة طريق مكة، مشيرًا أن المملكة تنحمل كافة التكاليف.

جاء ذلك على خلفية حديثه في المؤتمر الصحفي الذي انعقد اليوم الخميس، للوقوف على آخر المستجدات للاستعداد لموسم الحج من العام الحالي 1445هـ.

وتوفر مبادرة طريق مكة للحجاج أعلى مستوى من الخدمة والراحة في رحلتهم، من خلال تمكينهم من استكمال إجراءات دخولهم إلى المملكة من مطارات بلدانهم ونقلهم مباشرة إلى أماكن إقامتهم في مكة المكرمة والمدينة المنورة.