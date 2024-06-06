شاهد.. رص أكثر من 100 جثة بجوار بعضهم استعداداً لدفنهم بعد مجزرة قرية "ود النورة" في السودان

صحيفة الخليج 365: وثق مقطع فيديو متداول، ظهور عشرات من الجثث المتراصة بجوار بعضها في قرية "ود النورة" بولاية الجزيرة في السودان، استعداداً لدفنهم.

مجزرة ضد الأهالي

جاء ذلك إثر المجزرة التي راح ضحيتها أكثر من 100 شخص مرة واحدة، وسط تبادل الاتهامات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

واتهم مجلس السيادة السوداني، قوات الدعم السريع بارتكاب "المجزرة" بحق المدنيين العزل في ود النورة.

رد قوات الدعم السريع

فيما نفت قوات الدعم السريع ارتكاب أي مجازر، مشيرة إلى أنها صدت محاولة لقوات الجيش، بمهاجمة القرية.