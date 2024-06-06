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شكرا لقرائتكم خبر عن عمليات رصد هلال ذي الحجة.. تعذر الرؤية في سدير وأنباء عن ثبوتها بالحريق والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - كشفت عمليات الرصد عن تعذر رؤية هلال ذي الحجة للعام 1445هـ في تمير وسدير، فيما ثبتت الرؤية، في مرصد الأهلة الواقع في مركز نعام بمحافظة الحريق، من قبل الرائي عبدالله بن محمد الكثيري.
ومن المنتظر إعلان المحكمة العليا بيانًا بذلك بعد قليل. للمزيد: This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)
ومن المنتظر إعلان المحكمة العليا بيانًا بذلك بعد قليل. للمزيد: This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)
#عاجل | المحكمة العليا تدعو إلى تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء اليوم الخميس#اليوم— صحيفة اليوم (@alyaum) June 6, 2024
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