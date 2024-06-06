شكرا لقرائتكم خبر عن عمليات رصد هلال ذي الحجة.. تعذر الرؤية في سدير وأنباء عن ثبوتها بالحريق والان نبدء بالتفاصيل

#عاجل | المحكمة العليا تدعو إلى تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء اليوم الخميس#اليوم

للمزيد: https://t.co/AzYd9BGV7d pic.twitter.com/gDA2zVomxm — صحيفة اليوم (@alyaum) June 6, 2024

رؤية هلال ذي الحجة

الدمام - شريف احمد - كشفت عمليات الرصد عن تعذر رؤية هلال ذي الحجة للعام 1445هـ في تمير وسدير، فيما ثبتت الرؤية، في مرصد الأهلة الواقع في مركز نعام بمحافظة الحريق، من قبل الرائي عبدالله بن محمد الكثيري.ومن المنتظر إعلان المحكمة العليا بيانًا بذلك بعد قليل. للمزيد: This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)كانت دعت المحكمة العليا عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة إلى تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء الخميس التاسع والعشرين من شهر ذي القعدة للعام 1445هـ.