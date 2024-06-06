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عمليات رصد هلال ذي الحجة.. تعذر الرؤية في سدير وأنباء عن ثبوتها بالحريق

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن عمليات رصد هلال ذي الحجة.. تعذر الرؤية في سدير وأنباء عن ثبوتها بالحريق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت عمليات الرصد عن تعذر رؤية هلال ذي الحجة للعام 1445هـ في تمير وسدير، فيما ثبتت الرؤية، في مرصد الأهلة الواقع في مركز نعام بمحافظة الحريق، من قبل الرائي عبدالله بن محمد الكثيري.
ومن المنتظر إعلان المحكمة العليا بيانًا بذلك بعد قليل. للمزيد: This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)

رؤية هلال ذي الحجة

كانت دعت المحكمة العليا عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة إلى تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء الخميس التاسع والعشرين من شهر ذي القعدة للعام 1445هـ.
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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