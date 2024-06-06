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وزير الشؤون الإسلامية يوجّه بتهيئة المصليات والجوامع استعدادا لصلاة عيد الأضحى

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الرياض - علي القحطاني - وجه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، فروع الوزارة بمختلف مناطق المملكة بإقامة صلاة عيد الاضحى المبارك لهذا العام ١٤٤٥هـ، في جميع مصليات الأعياد.

كما شدد على أهمية مراعاة توقعات الأحوال الجوية التي قد تؤثر على راحة المصلين، وإقامة الصلاة في جميع الجوامع عدا الجوامع المجاورة لمصليات الأعياد والجوامع التي لا يقصدها المصلون في صلاة العيد في بعض المراكز والهجر لاكتفائهم بمصلى العيد لديهم.

وتضمن التوجيه تهيئة مصليات الأعياد والجوامع بالخدمات كافة من صيانة ونظافة وتشغيل، ليؤدي المصلون شعيرتهم بكل راحة واطمئنان وتحديد وقت إقامة صلاة العيد بعد شروق الشمس بربع ساعة حسب تقويم أم القرى في جميع مناطق المملكة.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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