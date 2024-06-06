شكرا لمتابعة خبر عن وزير الشؤون الإسلامية يوجّه بتهيئة المصليات والجوامع استعدادا لصلاة عيد الأضحى والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - وجه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، فروع الوزارة بمختلف مناطق المملكة بإقامة صلاة عيد الاضحى المبارك لهذا العام ١٤٤٥هـ، في جميع مصليات الأعياد.

كما شدد على أهمية مراعاة توقعات الأحوال الجوية التي قد تؤثر على راحة المصلين، وإقامة الصلاة في جميع الجوامع عدا الجوامع المجاورة لمصليات الأعياد والجوامع التي لا يقصدها المصلون في صلاة العيد في بعض المراكز والهجر لاكتفائهم بمصلى العيد لديهم.

وتضمن التوجيه تهيئة مصليات الأعياد والجوامع بالخدمات كافة من صيانة ونظافة وتشغيل، ليؤدي المصلون شعيرتهم بكل راحة واطمئنان وتحديد وقت إقامة صلاة العيد بعد شروق الشمس بربع ساعة حسب تقويم أم القرى في جميع مناطق المملكة.