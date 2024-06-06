شكرا لمتابعة خبر عن وزير الحج: اسعار حملات حجاج الداخل هذا العام أقل من العام الماضي .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف وزير الحج والعمرة، الدكتور توفيق الربيعة، أن أسعار حملات حجاج الداخل هذا العام تعدّ أقل من العام الماضي.

وقال وزير الحج، خلال المؤتمر الصحافي الحكومي،: المملكة لا تتقاضى أي مبالغ مقابل مبادرة طريق مكة، وتتحملها بشكل كامل.

ونوه إلى انه خلال العام الجاري تم استحداث 11 مبنى جديد في مشعر منى، تستوعب 37 ألف حاج، كما تم زيارة 11 دولة للعمل على تسهيل وصول الحجاج من الخارج، كما تم إنشاء مكتب مشاريع الحج بالتنسيق مع أكثر من 50 جهة حكومية.

وتابع أن مبادرة طريق مكة‬⁩ والتي تتكفل المملكة بجميع تكاليفها سهلت على الحجاج حجهم، متوقعا أن يتجاوز عدد المستفيدين منها ربع مليون حاج، و شدد على أن الحج للعبادة فقط، وليس لأي شعارات سياسية.

و اشار ان قيادة المملكة تعمل على أن يكون الحج به أعلى مظاهر الطمأنينة والسكينة والروحانية، وهذا ما يحدث في كل عام وتنفذه جميع الجهات الأمنية من خلال اتباع التعليمات حتى يؤدي الجميع مناسكهم بكل أريحية.