شكرا لمتابعة خبر عن تعذر رؤية هلال ذي الحجة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تعذر رؤية هلال شهر ذي الحجة في مرصدي تميز وسدير، فيما أشارت الحسابات الفلكية إلى أن شهر ذي الحجة سيبدأ يوم الجمعة الموافق 7 يونيو.

وكانت قد دعت المحكمة العليا في السعودية، أمس، عموم المسلمين في أنحاء المملكة إلى تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة، التاسع والعشرين من شهر ذي القعدة، لتعلن المملكة موعد عيد الأضحى المبارك عقب تحرى هلال ذى الحجة .

وقالت المحكمة العليا ، فى بيان ، نظراً لما تضمنه قرار المحكمة بأن الخميس الموافق 9 مايو 2024 كان هو غرة شهر ذي القعدة، فإن المحكمة العليا تدعو عموم المسلمين في أنحاء المملكة إلى تحرى رؤية هلال شهر ذي الحجة، مساء اليوم.

