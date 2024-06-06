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بالفيديو.. الزعاق يكشف عن أهم يومين في السنة وسبب تسمية شهر ذي الحجة بهذا الاسم

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صحيفة الخليج 365: كشف الباحث الفلكي خالد الزعاق، عن أهم يومين في السنة في شهر ذي الحجة.

وقال الزعاق خلال برنامج تقويم على قناة العربية:" الشهر الثاني عشر والأخير من شهور السنة الهجرية يسمى بشهر ذي الحجة، وسمي بهذا الاسم لأن العرب كانوا يحجون فيه إلى بيت الله".

وأضاف:" يحتوي ذي الحجة على يومين من أهم أيام السنة وهما يوم التاسع يوم عرفة ويسمى بيوم الحج الأكبر، واليوم العاشر يوم عيد الأضحى المبارك".

وتابع:" وشهر ذي الحجة لهذي السنة جميع أيامه داخلة في حيز مربعانية القيظ، وهي الأربعين يوماً السابقة على الحر اللاهب، ونهاره أطول نهار في السنة ولياليه أقصر ليالي في السنة".

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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