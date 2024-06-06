بالفيديو.. الزعاق يكشف عن أهم يومين في السنة وسبب تسمية شهر ذي الحجة بهذا الاسم

صحيفة الخليج 365: كشف الباحث الفلكي خالد الزعاق، عن أهم يومين في السنة في شهر ذي الحجة.

وقال الزعاق خلال برنامج تقويم على قناة العربية:" الشهر الثاني عشر والأخير من شهور السنة الهجرية يسمى بشهر ذي الحجة، وسمي بهذا الاسم لأن العرب كانوا يحجون فيه إلى بيت الله".

وأضاف:" يحتوي ذي الحجة على يومين من أهم أيام السنة وهما يوم التاسع يوم عرفة ويسمى بيوم الحج الأكبر، واليوم العاشر يوم عيد الأضحى المبارك".

وتابع:" وشهر ذي الحجة لهذي السنة جميع أيامه داخلة في حيز مربعانية القيظ، وهي الأربعين يوماً السابقة على الحر اللاهب، ونهاره أطول نهار في السنة ولياليه أقصر ليالي في السنة".