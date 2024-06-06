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توفير الطمأنينة لضيوف الرحمن.. تفاصيل اجتماع اللجنة الأمنية بالحج

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واس - جدة 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - رأس مدير الأمن العام رئيس اللجنة الأمنية للحج الفريق محمد بن عبدالله البسامي في مقر الأمن العام بمحافظة جدة، اليوم، اجتماع اللجنة الأمنية للحج.
ونقل في مستهل الاجتماع، تحيات صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا للمجتمعين.
مدير الأمن العام يرأس اجتماع اللجنة الأمنية بالحج - واس

واستعرض المجتمعون أبرز مستجدات خطط مختلف القطاعات الأمنية المشاركة في العاصمة المقدسة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة، إلى جانب مناقشة الخطط الوقائية التي تضمن توفير الأمن والطمأنينة لضيوف الرحمن أثناء أداء نسكهم.
مدير الأمن العام يرأس اجتماع اللجنة الأمنية بالحج - واس
Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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