شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد يهنئ رئيس وزراء الهند بفوز حزبه بالانتخابات التشريعية والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، إلى ناريندرا مودي، رئيس وزراء جمهورية الهند، بمناسبة فوز حزبه بالانتخابات التشريعية.
وعبر سمو ولي العهد، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد، ولشعب جمهورية الهند الصديق المزيد من التقدم والرقي. للتفاصيل | This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)
وعبر سمو ولي العهد، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد، ولشعب جمهورية الهند الصديق المزيد من التقدم والرقي. للتفاصيل | This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)
#ولي_العهد يهنئ الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح بعد تعيينه وليا للعهد في #الكويت#اليوم— صحيفة اليوم (@alyaum) June 3, 2024
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