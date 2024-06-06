اخبار السعوديه

ولي العهد يهنئ رئيس وزراء الهند بفوز حزبه بالانتخابات التشريعية

0 نشر
واس - جدة 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد يهنئ رئيس وزراء الهند بفوز حزبه بالانتخابات التشريعية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بعث صاحب السمو الملكي الأمير بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، إلى ناريندرا مودي، رئيس وزراء جمهورية الهند، بمناسبة فوز حزبه بالانتخابات التشريعية.
وعبر سمو ولي العهد، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد، ولشعب جمهورية الهند الصديق المزيد من التقدم والرقي. للتفاصيل | This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)
الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا