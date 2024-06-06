شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يبحث التطورات في غزة مع نظيرته الكندية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أجرى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، اتصالاً هاتفياً، بوزيرة خارجية كندا ميلاني جولي.

وجرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، ومناقشة المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها التطورات في قطاع غزة ومحيطها، والجهود المبذولة بشأنها.

