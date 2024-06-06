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شكرا لقرائتكم خبر عن "كاثي باسيفيك" تُطلق رحلاتها المباشرة بين هونج كونج والرياض 28 أكتوبر والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت كاثي باسيفيك، شركة الطيران الوطنية في هونج كونج، عن إطلاق رحلاتها المباشرة للمسافرين نحو الرياض، العاصمة والمركز المالي الرائد للمملكة العربية السعودية، اعتباراً من 28 أكتوبر 2024، في خطوة تهدف إلى تعزيز الربط والتبادل التجاري والثقافي بين المركز الرئيسي للشركة في هونغ كونغ والدول المشاركة في مبادرة الحزام والطريق.
وكشفت الشركة عن الاتفاقية خلال حفل رسمي في هونج كونج بحضور معالي وزير النقل واللوجستيات لام ساي، وسعادة حمد الجبرين، القنصل العام للمملكة العربية السعودية في منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة، والرئيس التنفيذي لمجموعة كاثي رونالد لام، والرئيس التنفيذي لبرنامج الربط الجوي السعودي ماجد خان.
وتم توقيع الاتفاقية من قبل لافينيا لاو، الرئيسة التنفيذية لشؤون العملاء والعمليات التجارية لدى كاثي باسيفيك، والسيد راشد الشمري، نائب رئيس برنامج الربط الجوي السعودي لتطوير قطاع الطيران.
مراسم توقيع الاتفاقية جرت بحضور معالي وزير النقل واللوجستيات لام ساي هونغ (واقفاً، الثاني من اليسار)، وسعادة حمد الجبرين، القنصل العام للمملكة العربية السعودية في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة (واقفاً، الثاني من اليمين)، والرئيس التنفيذي لمجموعة كاثي رونالد لام (واقفاً إلى اليسار)، والرئيس التنفيذي لبرنامج الربط الجوي السعودي ماجد خان (واقفاً إلى اليمين)، وقد وقع الاتفاقية كل من لافينيا لاو، الرئيسة التنفيذية لشؤون العملاء والعمليات التجارية لدى كاثي باسيفيك (الجالسة إلى اليسار)، ونائب رئيس برنامج الربط الجوي السعودي لتطوير قطاع الطيران راشد الشمري (الجالس إلى اليمين).
وأضاف: "تلتزم حكومة منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة بتعزيز خدمات الطيران على المسارات الرئيسية الحالية وغيرها من المسارات الواعدة ضمن مبادرة الحزام والطريق. ومن خلال إطلاق خدمات كاثي باسيفيك نحو الرياض، سنتمكن من توسيع شبكة الطيران في هونج كونج وتعزيز ربطنا الجوي مع منطقة الشرق الأوسط، فضلاً عن ترسيخ مكانة هونج كونج كمركز عالمي رائد في قطاع الطيران".
وبدوره، قال رولاند لام، الرئيس التنفيذي لمجموعة كاثي: "يسرنا الإعلان عن إطلاق الرحلات بين هونج كونج والرياض في شهر أكتوبر المقبل، ما سيُعزز من شبكتنا في الشرق الأوسط ويحسن مستويات الربط بين هونج كونج وهذه المنطقة الحيوية. وستقدم الخدمة الجديدة المزيد من خيارات السفر، فضلاً عن تعزيز مستويات الراحة المتاحة لعملائنا المسافرين من وإلى المملكة العربية السعودية، وزيادة فرص الأعمال والتجارة والسياحة".
وأوضح: "نعتزم استثمار حضورنا الراسخ في هونج كونج لنلعب دوراً إيجابياً في ربط هونج كونج وبر الصين الرئيسي بالعالم أجمع. وتدعم مجموعة كاثي بقوة مبادرة الحزام والطريق التي أعلنت عنها الحكومة المركزية، علماً أنّنا نوفر خدماتنا في 21 وجهة و14 دولة مشاركة فيها. كما سنواصل تطوير شبكة رحلاتنا لتشمل المسارات الحالية الرئيسية، وغيرها من المسارات التي تربط هونغ كونغ بالدول والمناطق المشاركة في مبادرة الحزام والطريق. ونتطلع قدماً لمرحلة التشغيل الكامل لنظام المدارج الثلاثة في مطار هونغ كونغ الدولي".
رقم الرحلة مركز الانطلاق الوجهة موعد المغادرة موعد الوصول أيام التشغيل
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وكشفت الشركة عن الاتفاقية خلال حفل رسمي في هونج كونج بحضور معالي وزير النقل واللوجستيات لام ساي، وسعادة حمد الجبرين، القنصل العام للمملكة العربية السعودية في منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة، والرئيس التنفيذي لمجموعة كاثي رونالد لام، والرئيس التنفيذي لبرنامج الربط الجوي السعودي ماجد خان.
وتم توقيع الاتفاقية من قبل لافينيا لاو، الرئيسة التنفيذية لشؤون العملاء والعمليات التجارية لدى كاثي باسيفيك، والسيد راشد الشمري، نائب رئيس برنامج الربط الجوي السعودي لتطوير قطاع الطيران.
مراسم توقيع الاتفاقية جرت بحضور معالي وزير النقل واللوجستيات لام ساي هونغ (واقفاً، الثاني من اليسار)، وسعادة حمد الجبرين، القنصل العام للمملكة العربية السعودية في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة (واقفاً، الثاني من اليمين)، والرئيس التنفيذي لمجموعة كاثي رونالد لام (واقفاً إلى اليسار)، والرئيس التنفيذي لبرنامج الربط الجوي السعودي ماجد خان (واقفاً إلى اليمين)، وقد وقع الاتفاقية كل من لافينيا لاو، الرئيسة التنفيذية لشؤون العملاء والعمليات التجارية لدى كاثي باسيفيك (الجالسة إلى اليسار)، ونائب رئيس برنامج الربط الجوي السعودي لتطوير قطاع الطيران راشد الشمري (الجالس إلى اليمين).
شراكة مثمرة بين هونج كونج والمملكةوتعليقاً على هذا الموضوع، قال معالي لام ساي هونج، وزير النقل واللوجستيات: "يُمثل توقيع اتفاقية التعاون خطوة بارزة في الشراكة المزدهرة بين هونج كونج والمملكة العربية السعودية منذ أكثر من عقدين. وأودّ بهذه المناسبة أن أعرب عن تقديري لشركة كاثي باسيفيك لما تقدمه من دعم ثابت للسياسات الحكومية، ولمراعاتها لاحتياجات التنمية الاستراتيجية لهونغ كونغ أثناء التخطيط لمستقبل شبكتها العالمية".
وأضاف: "تلتزم حكومة منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة بتعزيز خدمات الطيران على المسارات الرئيسية الحالية وغيرها من المسارات الواعدة ضمن مبادرة الحزام والطريق. ومن خلال إطلاق خدمات كاثي باسيفيك نحو الرياض، سنتمكن من توسيع شبكة الطيران في هونج كونج وتعزيز ربطنا الجوي مع منطقة الشرق الأوسط، فضلاً عن ترسيخ مكانة هونج كونج كمركز عالمي رائد في قطاع الطيران".
تعزيز أوجه التعاون بين البلدينومن جهته، قال سعادة حمد الجبرين، القنصل العام للمملكة العربية السعودية في منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة: "يُمثل الإعلان عن هذا المسار خطوة بارزة في طريقنا نحو تحسين العلاقات وبناء جسور التواصل والتعاون، إضافة إلى الارتقاء بمستوى العلاقات الاقتصادية والسياحية والثقافية بين المملكة العربية السعودية ومنطقة هونج كونج الإدارية الخاصة. ويأتي ذلك في الوقت الذي تشهد فيه العلاقات بين الجانبين العديد من التطورات الإيجابية والإنجازات الملموسة، مع زيادة ملحوظة في وتيرة الزيارات المتبادلة بينهما على كافة المستويات. لا شك لدينا في أنّ إطلاق هذا المسار سيُسهم بشكل كبير في فتح آفاق أوسع للتعاون والشراكات، وسيدعم استقطاب المزيد من الاستثمارات ورؤوس الأموال والزوار بين الجانبين. وينسجم ذلك مع مساعينا لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة العربية السعودية 2030 ومبادرة الحزام والطريق على حد سواء".
وبدوره، قال رولاند لام، الرئيس التنفيذي لمجموعة كاثي: "يسرنا الإعلان عن إطلاق الرحلات بين هونج كونج والرياض في شهر أكتوبر المقبل، ما سيُعزز من شبكتنا في الشرق الأوسط ويحسن مستويات الربط بين هونج كونج وهذه المنطقة الحيوية. وستقدم الخدمة الجديدة المزيد من خيارات السفر، فضلاً عن تعزيز مستويات الراحة المتاحة لعملائنا المسافرين من وإلى المملكة العربية السعودية، وزيادة فرص الأعمال والتجارة والسياحة".
وأوضح: "نعتزم استثمار حضورنا الراسخ في هونج كونج لنلعب دوراً إيجابياً في ربط هونج كونج وبر الصين الرئيسي بالعالم أجمع. وتدعم مجموعة كاثي بقوة مبادرة الحزام والطريق التي أعلنت عنها الحكومة المركزية، علماً أنّنا نوفر خدماتنا في 21 وجهة و14 دولة مشاركة فيها. كما سنواصل تطوير شبكة رحلاتنا لتشمل المسارات الحالية الرئيسية، وغيرها من المسارات التي تربط هونغ كونغ بالدول والمناطق المشاركة في مبادرة الحزام والطريق. ونتطلع قدماً لمرحلة التشغيل الكامل لنظام المدارج الثلاثة في مطار هونغ كونغ الدولي".
دعم الرابط الجوي وتعزيز السياحةوفي هذا السياق، قال السيد ماجد خان، الرئيس التنفيذي لبرنامج الربط الجوي السعودي: "ستُسهم الرحلات الجوية المباشرة بين هونج كونج والرياض على متن طائرات كاثي باسيفيك بتعزيز الربط الجوي إلى المملكة العربية السعودية من أسواقنا الرئيسية لتعزيز السياحة الوافدة إلى المملكة. كما أصبح بإمكان المسافرين من هونج كونج، وغيرها من الدول التي تغطيها شبكة كاثي باسيفيك مثل الصين وأستراليا ونيوزيلندا وجنوب شرق آسيا وغيرها من دول آسيا والمحيط الهادئ، استكشاف ما تتميز به المملكة العربية السعودية من إمكانات سياحية هائلة. ويسرنا الترحيب بشركة كاثي باسيفيك الرائدة في المملكة، ونتطلع لمزيد من التعاون والتقدم في الأعوام المقبلة".
رحلات كاثي باسيفيكستقوم كاثي باسيفيك بتسيير ثلاث رحلات بالاتجاهين أسبوعياً بين هونج كونج والرياض على متن طائراتها من طراز إيرباص إيه 350-900، وذلك ضمن مقصورات درجة رجال الأعمال والدرجة السياحية الممتازة والدرجة السياحية. تنطلق الرحلات الجديدة على النحو التالي (بالتوقيت المحلي، وتبقى المعلومات رهناً بالحصول على الموافقات التنظيمية ذات الصلة):
رقم الرحلة مركز الانطلاق الوجهة موعد المغادرة موعد الوصول أيام التشغيل
- CX647 هونغ كونغ (HKG) الرياض (RUH) 15:05 20:15 الاثنين، والخميس، والسبت
- CX648 الرياض (RUH) هونغ كونغ (HKG) 22:15 11:10+1 الاثنين، والخميس، والسبت
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