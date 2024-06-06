شكرا لقرائتكم خبر عن أسواق المدينة المنورة تستقبل طلائع رطب النخيل والان نبدء بالتفاصيل

اعتدال الأسعار

الدمام - شريف احمد - بدأت أسواق منطقة المدينة المنورة استقبال طلائع إنتاج النخيل من الرطب بالمزارع الواقعة في أطراف المنطقة.وتحديدًا، وادي الصفراء، وينبع النخل، والبوير، والفرع، التي تعد أول مواسم الإنتاج على مستوى مناطق المملكة.وتوفّرت بالأسواق أنواع مختلفة كالروثانة، والربيعة، والعجوة، حيث سجلت الأسعار الأولية لبواكير الرُطب ارتفاعًا ملحوظًا.ووفقًا لمزارعين ومهتمين بمجال الرُطب والتمور، لن تستمر هذه الأسعار بشكلها الحالي، التي ستتجه للاعتدال مع اكتمال نضج محاصيل النخيل في المنطقة في الأسابيع القادمة.