شكرا لمتابعة خبر عن لأول مرة .. مبادرة مكة تتيح نقل أمتعة وحقائب الحجاج لمقر سكنهم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكد وزير الحج والعمرة، توفيق الربيعة، أن مبادرة طريق مكة سهلت على الحجاج حجهم من خلال نقل أمتعتهم إلى مقار سكنهم.

وأوضح وزير الحج، خلال حديثه في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم، أنه سيتم تطبيق هذه الخدمة لأول مرة من أجل راحة الحجاج.

وأضاف أنه سيتم نقل أمتعة وحقائب جميع الحجيج القادمين لمطار جدة إلى مقر سكنهم في مكة، و ستصل قبل وصولهم مقر إقامتهم، متوقعا أن يتجاوز عدد المستفيدين منها 250 ألف حاج.

ونوه بأن المملكة لا تتقاضى أي مبالغ مقابل مبادرة طريق مكة وتتحملها بشكل كامل، مؤكدا أن أسعار حملات حجاج الداخل هذا العام تعدّ أقل من العام الماضي.