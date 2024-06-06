انت الان تتابع "الأنصاري" يتخرج برتبة ملازم من كلية الملك فهد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - احتفل سعود بن عبيد الله الأنصاري بتخرج ابنه الملازم نايف بن سعود الأنصاري برتبة ملازم من كلية الملك فهد الأمنية، سائلاً الله أن تكون عونًا له لخدمة الدين والمليك والوطن.

كانت هذه تفاصيل خبر "الأنصاري" يتخرج برتبة ملازم من كلية الملك فهد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.