الزميل "الجوفان" يتلقى الشكر والتقدير من "تعليم شقراء" و"بيئة الدلم"

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محمد بن مسعود - الدمام - تلقى الزميل الدكتور فلاح محمد الجوفان، شهادة شكر وتقدير من مدير التعليم بمحافظة شقراء الدكتور إبراهيم عبدالله الحسن، لجهوده الإعلامية ومشاركته في تغطية جائزة البليهد للتميز العلمي في دورتها الثانية.

كما تلقى الزميل الجوفان شهادة شكر وتقدير من مدير عام مكتب البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الدلم المهندس مسعود سالم القريني على مشاركته الفاعلة في مهرجان الورد ونباتات الزينة الأول.

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