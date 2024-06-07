بالفيديو.. مستشار مالي يكشف عن توقعاته ل "سعر" التخصيص لاكتتاب "أرامكو"

صحيفة الخليج 365: كشف المستشار المالي علي الزهراني، عن توقعاته بوصول سعر التخصيص لاكتتاب "أرامكو" بين 27.5 - 28 ريالا للسهم.

وقال خلال مداخلة مع قناة الإخبارية: " النطاق السعري لهذا اليوم، نرى أن 28 و30 يعتبر حاليا هو السقف، وبالتالي من المفترض أن تكون الأسعار المعلن عنها غدا أقل من هذا السعر".

وتابع: " أتوقع أن نسبة الخصم التي سيعلن عنها ستكون ضئيلة وفي نطاق بين 27.5 - 28 ريالا للسهم، أو ربما يكون أدنى من هذا السعر ".

وأضاف:" الهامش الذي سوف يعطى بهدف إيجاد قيمة من هذا الطرح للمؤسسات والأفراد، وسوف نرى نسبة خصم ضئيلة".