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وزير الصحة يبحث التغير المناخي مع مديرة برنامج الأمم المتحدة للبيئة

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واس - الرياض 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - استقبل وزير الصحة فهد بن عبدالرحمن الجلاجل اليوم في مقر الوزارة الرئيس، المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة UNEP إنغر أندرسن.
وجرى خلال الاستقبال، بحث الموضوعات المتعلقة بالبيئة والصحة، والبرنامج الدولي (One health)، واجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن مقاومة مضادات الميكروبات، بالإضافة إلى مناقشة الموضوعات المتعلقة بالبيئة والتغير المناخي.
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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