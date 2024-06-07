وزير الشؤون الإسلامية يوجّه بإقامة صلاة عيد الأضحى مع مراعاة توقعات الأحوال الجوية

وجه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، كافة فروع الوزارة بمختلف مناطق المملكة بإقامة صلاة عيد الأضحى المبارك لهذا العام ١٤٤٥هـ، في جميع مصليات الأعياد، مع أهمية مراعاة توقعات الأحوال الجوية التي قد تؤثر على راحة المصلين ، كما تضمن التوجيه على إقامة الصلاة في جميع الجوامع عدا الجوامع المجاورة لمصليات الأعياد والجوامع التي لا يقصدها المصلون لصلاة العيد في بعض المراكز والهجر لاكتفائهم بمصلى العيد لديهم.

كما وجه معاليه بتهيئة مصليات الأعياد والجوامع بكافة الخدمات من صيانة ونظافة وتشغيل، ليؤدي المصلون شعيرتهم بكل راحة واطمئنان.. وتحديد وقت إقامة صلاة العيد بعد شروق الشمس بربع ساعة حسب تقويم أم القرى في جميع مناطق المملكة

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ويأتي هذا التوجيه الذي أصدره معالي الوزير الدكتور عبداللطيف آل الشيخ انعكاساً للعناية الكبيرة التي تحظى بها بيوت الله من قبل القيادة الرشيدة ممثلة بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله- وذلك في إطار دعمهم المستمر لأعمال الوزارة والتي من ضمنها عمارة المساجد والعناية بها، وتوفير كل ما تحتاجه من خدمات كي يؤدي المصلون عباداتهم بكل خشوع وطمأنينة.