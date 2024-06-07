كما وجه معاليه بتهيئة مصليات الأعياد والجوامع بكافة الخدمات من صيانة ونظافة وتشغيل، ليؤدي المصلون شعيرتهم بكل راحة واطمئنان.. وتحديد وقت إقامة صلاة العيد بعد شروق الشمس بربع ساعة حسب تقويم أم القرى في جميع مناطق المملكة
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ويأتي هذا التوجيه الذي أصدره معالي الوزير الدكتور عبداللطيف آل الشيخ انعكاساً للعناية الكبيرة التي تحظى بها بيوت الله من قبل القيادة الرشيدة ممثلة بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله- وذلك في إطار دعمهم المستمر لأعمال الوزارة والتي من ضمنها عمارة المساجد والعناية بها، وتوفير كل ما تحتاجه من خدمات كي يؤدي المصلون عباداتهم بكل خشوع وطمأنينة.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الشؤون الإسلامية يوجّه بإقامة صلاة عيد الأضحى مع مراعاة توقعات الأحوال الجوية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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