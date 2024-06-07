أول رد من "السنوار" على مقترح بايدن لإنهاء الحرب في غزة

صحيفة الخليج 365: رد زعيم حركة حماس في غزة يحيى السنوار على المقترح الذي أعلنه الرئيس الأميركي جو بايدن لإنهاء الحرب بين حماس وإسرائيل في قطاع غزة، المستمرة منذ 8 أشهر.

وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" بأن السنوار أبلغ المفاوضين العرب بأنه لن يقبل مقترح بايدن إلا إذا التزمت إسرائيل بوقف دائم لإطلاق النار.

وكانت حركة حماس قالت في وقت سابق خلال بيان تم تداوله يوم الخميس، إن الخطة التي حددها بايدن الأسبوع الماضي مقبولة إلى حد كبير لكنها لا تعكس الشروط التي رأتها الحركة في عملية التفاوض، معتبرة أن الرئيس الأميركي يمثل بدقة الموقف الإسرائيلي.