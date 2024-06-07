شكرا لقرائتكم النائب العام يفتتح النيابة العامة في نيوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - افتتح النائب العام، الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، اليوم، مبنى النيابة العامة في مدينة نيوم، بحضور عدد من المسؤولين، والذي يأتي في إطار جهود النيابة العامة بإنشاء مقراتها في مختلف المناطق والمدن التنموية والمرافق الحيوية، وإسباغ الحماية الجنائية لها، وتحقيقًا لطموحات القيادة الرشيدة في هذه المدينة والعاملين والزائرين لها، ووصولًا للعدالة الناجزة بضمان مباشرة إجراءات القضايا بشكل فوري، ومحافظة على المكتسبات الرائدة بما يحقق مصلحة الوطن العليا.

موقع نيوم العالمي

وأشاد النائب العام بالجهود الحثيثة التي تقوم بها الدولة في هذه المدينة المباركة، التي تؤكد التطور الملحوظ في كافة الأصعدة، وأصبحت موقعًا عالميًّا هامًّا، اقتصاديًّا وتنمويًّا وسياحيًّا، وموطنًا للحالمين والمُنجزين الذين يسهمون في بناء نموذج اقتصادي جديد ومستقبل واعد للمملكة، والعالم أيضًا.

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وأوضح أن افتتاح نيابة نيوم يؤكد عزم النيابة العامة على ضمان الحماية الجزائية لهذه المدينة وساكنيها، وضمان تطبيق الأنظمة العادلة التي تحفظ الحقوق وتراعي الضمانات المقررة، والتي يقوم عليها كادر متخصص من أعضاء مؤهلين ومساعديهم، والذين تم تدريبهم وفق أعلى المعايير المهنية القانونية، بما يمكنهم من أداء مهامهم الجزائية بكفاءة واحترافية سواء القضايا السياحية أو البيئية أو الاقتصادية وغيرها.

حماية الحقوق

وأكد النائب العام التزام النيابة العامة بممارسة كامل صلاحياتها لحماية الحقوق، وتعزيز قيم العدالة والشفافية، وتسخير كافة الإمكانات لخدمة المواطنين والمقيمين والسائحين، وضمان سرعة نظر قضاياهم وفق النظام، بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية (2030)، منوهًا على أن النيابة العامة ستواصل مسيرة التطوير والابتكار في سبيل تحقيق العدالة الناجزة وخدمة المجتمع بكافة أطيافه.