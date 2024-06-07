شكرا لقرائتكم القبض على 9 مخالفين لتهريبهم 135 كيلوجرامًا قات مخدر بجازان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان على (9) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، لتهريبهم (135) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.

أيضا، قبضت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان على مواطنَيْن لترويجهما نبات القات المخدر بمحافظة فيفا، وتم إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما لجهة الاختصاص.

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الإبلاغ عن عمليات التهريب

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.