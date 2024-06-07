شكرا لقرائتكم موعد إجازة عيد الأضحى للقطاعين الخاص وغير الربحي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - حددت وزارة الموارد البشرية موعد إجازة عيد الأضحى المبارك للقطاعين الخاص وغير الربحي.

وقالت الوزارة، عبر حسابها الرسمي في منصة إكس: “إجازة عيد الأضحى أربعة أيام تبدأ من يوم الوقوف بعرفة يوم السبت الموافق 09/ 12/ 1445هـ | 15/ 06/ 2024م مع مراعاة حالات التداخل المنصوص عليها بالمادة (24) من اللائحة التنفيذية لنظام العمل”.

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غدًا أول أيام ذي الحجة

هذا وأعلنت المحكمة العليا أن يوم غد الجمعة 1/ 12/ 1445هـ ـ حسب تقويم أم القرى ـ الموافق للسابع من شهر يونية ـ حزيران 2024م هو غرة شهر ذي الحجة، والوقوف بعرفة يوم السبت 9/ 12/ 1445هـ ـ حسب تقويم أم القرى ـ الموافق للخامس عشر من شهر يونية ـ حزيران، وعيد الأضحى المبارك يوم الأحد الذي يليه.

جاء ذلك في بيان أصدرته المحكمة العليا اليوم فيما يلي نصه:

الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد: فقد عقدت دائرة الأهلة في المحكمة العليا جلسةً مساء هذا اليوم الخميس التاسع والعشرين من شهر ذي القعدة لعام 1445هـ- حسب تقويم أم القرى- الموافق 6/ 6/ 2024م؛ للنظر فيما يردها حول ترائي هلال شهر ذي الحجة لهذا العام 1445هـ، وبعد الاطلاع على جميع ما وردها والنظر فيه وتأمله، ونظراً لما تضمنه قرار المحكمة العليا رقم (182/ هـ) وتاريخ 1/ 11/ 1445هـ أن يوم الخميس 1/ 11/ 1445هـ- حسب تقويم أم القرى- الموافق 9/ 5/ 2024م هو غرة شهر ذي القعدة لهذا العام 1445هـ، ولأنه قد شهِدَ عدد من الشهود العدول برؤية هلال شهر ذي الحجة هذه الليلة؛ فإن الدائرة تقرر أن يوم غدٍ الجمعة 1/ 12/ 1445هـ- حسب تقويم أم القرى- الموافق للسابع من شهر يونيه/ حزيران 2024م هو غرة شهر ذي الحجة، والوقوف بعرفة يوم السبت 9/ 12/ 1445هـ- حسب تقويم أم القرى- الموافق للخامس عشر من شهر يونيه/ حزيران، وعيد الأضحى المبارك يوم الأحد الذي يليه.

والمحكمة العليا إذ تعلن ذلك لتسأل المولى عز وجل لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين- حفظهما الله- أن يجزيهما خير الجزاء لما يقدمانه من خدمة لضيوف الرحمن، كما تسأل الله عز وجل لعموم المسلمين أن يوفِّقهم للعمل بما يرضيه، ويتقبل صالح أعمالهم، ويتجاوز عن سيئاتهم، ويحفظ حجاج بيته الحرام، وييسر سُبل أداء حجهم، ويتقبله منهم، وأن ينصر دينه ويُعلي كلمته، ويحفظ على هذه البلاد أمنها واستقرارها وازدهارها وولاة أمرها، إنه سميع قريب مجيب الدعاء وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.