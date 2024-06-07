شكرا لقرائتكم حساب المواطن يوضح خطوات الإفصاح عن العوائد المالية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - تفاعل برنامج حساب متابعات الخليج 365، مع تساؤلات واستفسارات المستفيدين بشأن خطوات الإفصاح عن العوائد المالية.

حساب متابعات الخليج 365 والإفصاح عن العوائد المالية

وفي التفاصيل، أوضح برنامج حساب متابعات الخليج 365، أن خطوات الإفصاح عن العوائد المالية تشمل التالي:

1- الدخول إلى “ملف المستفيد”

2- البيانات العامة

3- اختيار إضافة مصدر دخل

4- اختيار برامج حكومية ودعومات ومكافآت

5- اختيار غير ذلك

6- كتابة مصدر الدخل كنص وإضافة مبلغ الدخل الشهري

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الاستعلام عن الأهلية‬ في حساب متابعات الخليج 365

يمكن أيضًا للمستفيد الاستعلام عن نتائج الأهلية في حساب متابعات الخليج 365 من خلال ما يلي:

* ‫الدخول إلى الموقع الرسمي الخاص ببرنامج حساب متابعات الخليج 365.

* ‫تسجيل الدخول إلى الموقع عبر إدخال رقم الهوية الوطنية أو اسم المستخدم، وإدخال كلمة المرور ورمز التحقق المرئي.

* ‫أو تسجيل الدخول عبر بوابة النفاذ الوطني الموحد.

* ‫النقر على الخدمات الإلكترونية.

* ‫اختيار خدمة الاستعلام عن الأهلية في حساب متابعات الخليج 365.

* ‫إدخال رقم الهوية الوطنية الخاص بالمستعلم.

* ‫كتابة البيانات المطلوبة بشكل صحيح.

* ‫النقر على أيقونة الاستعلام.‬

حالات توقف صرف حساب متابعات الخليج 365

يتساءل بعض المواطنين عن الأسباب التي يتوقف فيها صرف الدعم من برنامج حساب متابعات الخليج 365 حيث إن هناك بعض الأشخاص الذي توقف عنهم الدعم وذلك لعدة أسباب مثل عدم تحديث البيانات أو إدخال بعض البيانات الشخصية الخاطئة وغيرها من الأمور التي أعلن عنها حساب متابعات الخليج 365 ولم يتم الالتزام بها.