شكرا لقرائتكم “هدية” تطلق خدماتها لـ 10 ملايين حاج ومعتمر وزائر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أطلقت جمعية هدية الحاج والمعتمر الخيرية حزمة من البرامج والمشاريع المقدمة في رحلة ومسار حجاج بيت الله الحرام من القدوم إلى الوداع، وتلتقي الجمعية بضيوف الرحمن في أكثر من 266 نقطة اتصال من نقاط الوصول بمطارات الحجاج، والمنافذ الحدودية البرية والبحرية وصولاً إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة، والمشاعر المقدسة (عرفات، ومزدلفة، ومنى) وفي نقاط المغادرة بمراكز تفويج الحجاج التابعة لوزارة الحج والعمرة والمطارات.

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وأوضح الرئيس التنفيذي للجمعية المهندس تركي الحتيرشي أن جمعية هدية تعمل ضمن منظومة القطاعات العاملة في الحج والعمرة وتغطي مشاركتها في موسم حج هذا العام 1445هـ عددًا من المشاريع والخدمات التي تندرج تحت برامجها الخمسة الرئيسية “هداية، والإطعام، الضيافة السعودية، والعناية، والوكالات” ومشروع نسك عناية، وتسهم من خلال هذه البرامج والمشاريع إلى التسهيل والتيسير على حجاج بيت الله الحرام أثناء أداء المناسك وزيارة مسجد المصطفى صلى الله عليه وسلم بإشراف من وزارة الحج والعمرة ممثلة في إدارة المسؤولية المجتمعية والأعمال التطوعية بالوزارة.

وبين الحتيرشي أن هدية تهدف إلى خدمة أكثر من 9 ملايين 800 ألف حاج ومعتمر وزائر في موسم حج هذا العام ابتداء غرة شهر ذي القعدة وحتى منتصف شهر محرم من العام الجديد، بتقديم خدمات منوعة منها ما يخص برنامج هداية الحاج والمعتمر بالترجمة والإرشاد المكاني والتوجيه وتذكير بالسنن النبوية ومنها ما يخص الإطعام والسقيا من وجبات خفيفة ومطهية وعبوات ماء زمزم ومياه صحية ومنها ما يخص الضيافة السعودية باستقبال الوفود وضيافتهم في مكاتب ومقرات الجمعية والقهوة السعودية، ومنها ما يخص العناية بضيوف الرحمن من منتجات ابتكارية وإبداعية، ومنها ما يخص النيابة في تنفيذ النسك من الكفارات والصدقات والإنابة في تنفيذ المناسك.

وأفاد أن الجمعية مسوق معتمد من البنك الإسلامي للإفادة من الهدي والأضاحي وتفتح مكاتبها القريبة من المسجد الحرام بشركة مكة للإنشاء والتعمير الدور الرابع ووقف الملك عبدالعزيز الدور الأرضي أمام مدخل فندق ساعة مكة، ومقر الجمعية بفرع المدينة المنورة بفندق موفنبيك؛ لاستقبال الراغبين في توكيلها لتنفيذ النسك، كما تفتح باب الاستقبال للتبرع والصدقات لبرامج وخدماتها النوعية الخادمة لقاصدي الحرمين الشريفين أو إتمام بكل يسر وسهولة عبر المتجر الإلكتروني hgc.org.sa.