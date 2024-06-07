شكرا لقرائتكم الفريق اليحيى يقف على سير العمل بصالات الحج بمطار الملك عبدالعزيز الدولي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - وقف معالي مدير عام الجوازات الفريق سليمان بن عبدالعزيز اليحيى، اليوم، على سير العمل والخدمات المقدمة لضيوف الرحمن بصالات الحج بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، وزيارة المركز الإعلامي بمجمع صالات الحج والعمرة.

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وحثّ الفريق اليحيى، منسوبي الجوازات على أداء مهامهم المنوطة بهم بدقة وإتقان، مقدماً شكره لهم على جهودهم وسرعة إنهاء إجراءات ضيوف الرحمن بيسر وسهولة.