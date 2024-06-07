اخبار السعوديه

الفريق اليحيى يقف على سير العمل بصالات الحج بمطار الملك عبدالعزيز الدولي

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

شكرا لقرائتكم الفريق اليحيى يقف على سير العمل بصالات الحج بمطار الملك عبدالعزيز الدولي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - وقف معالي مدير عام الجوازات الفريق سليمان بن عبدالعزيز اليحيى، اليوم، على سير العمل والخدمات المقدمة لضيوف الرحمن بصالات الحج بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، وزيارة المركز الإعلامي بمجمع صالات الحج والعمرة.

قد يهمّك أيضاً

وصول أول رحلة حج عبر شركة طيران أمريكية
فرق ميدانية لـ الجوازات تستقبل المعتمرين بمطار الملك عبدالعزيز

وحثّ الفريق اليحيى، منسوبي الجوازات على أداء مهامهم المنوطة بهم بدقة وإتقان، مقدماً شكره لهم على جهودهم وسرعة إنهاء إجراءات ضيوف الرحمن بيسر وسهولة.

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا