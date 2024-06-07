شكرا لقرائتكم الشؤون الإسلامية توفر خدمة الواي فاي بالمواقيت ومساجد الحل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - وفرت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة، خدمة “الواي فاي” المجانية لحجاج بيت الله الحرام بمسجدي التنعيم والحل بالجعرانة، وميقاتي قرن المنازل ووادي محرم، وذلك ضمن الخدمات التقنية التي اعتمدتها الوزارة في خطة حج هذا العام 1445هـ ؛ لتمكين الحجاج من الاستفادة من الخدمات التقنية الحديثة ومنصاتها الرقمية.

خدمات بـ 45 لغة

وتتيح الخدمة للحجاج تصفح خدمات الوزارة الإلكترونية وتحميلها على الأجهزة الذكية من خلال “الواي فاي” وبسرعة عالية للاستفادة من تحميل كتب المكتبة الإسلامية التي تضم 3000 مادة علمية شرعية بأكثر من 45 لغة، التي تيسر لهم أداء نسكهم بكل يسر، والأسئلة الشائعة في الحج مع إجابتها؛ لتوفر على الحاج عناء البحث عن إجاباتها، ومشاهدة فيديوهات توعوية وإرشادية من إنتاج الوزارة، وأيضاً عرض الرسائل الإرشادية والتوعوية فيما يخص الحاج وتوعيته الفكرية والعلمية.