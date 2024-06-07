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بالتفاصيل.. إطلاق هاكاثون المنتدى الأول للصحة والأمن في الحج

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واس - مكة المكرمة 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - انطلقت فعاليات الهاكاثون المصاحب للمنتدى الأول للصحة والأمن في الحج، الذي تنظمه الإدارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية، حتى (4 ذي الحجة 1445هـ)، الموافق (10يونيو 2024م)، بمنطقة مكة المكرمة.
وتهدف فعاليات الهاكاثون، إلى تحفيز الابتكار والإبداع لتطوير حلول تكنولوجية وهندسية في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي الصحي للإسهام في تعزيز الصحة والأمن خلال موسم الحج، وتقديم الاستشارات التدريبية، وتطبيقات ذكية لإدارة الحشود والرعاية الصحية وتصميم نماذج للبنية التحتية التي تدعم الصحة والسلامة لرجل الأمن والحاج، وتدريب الممارسين الصحيين، وتطوير أنظمة ذكية للكشف المبكر عن الأمراض والاستجابة للأوبئة.
الهاكاثون المصاحب للمنتدى الأول للصحة والأمن في الحج - واس

حج آمن

يُذكر أن المنتدى يهدف إلى تبادل الخبرات وتطوير وتأهيل المهتمين والمتخصصين في مجال الصحة، وتشجيع وتعزيز الإبداع والابتكار في مجال الصحة الرقمية والذكاء الاصطناعي، بمشاركة مختلف الجهات الحكومية ذات العلاقة للوصول إلى جودة حج آمن وذكي.
الهاكاثون المصاحب للمنتدى الأول للصحة والأمن في الحج - واس
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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