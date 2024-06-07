شكرا لقرائتكم خبر عن بالتفاصيل.. إطلاق هاكاثون المنتدى الأول للصحة والأمن في الحج والان نبدء بالتفاصيل

حج آمن

الدمام - شريف احمد - انطلقت فعاليات الهاكاثون المصاحب للمنتدى الأول للصحة والأمن في الحج، الذي تنظمه الإدارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية، حتى (4 ذي الحجة 1445هـ)، الموافق (10يونيو 2024م)، بمنطقة مكة المكرمة.وتهدف فعاليات الهاكاثون، إلى تحفيز الابتكار والإبداع لتطوير حلول تكنولوجية وهندسية في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي الصحي للإسهام في تعزيز الصحة والأمن خلال موسم الحج، وتقديم الاستشارات التدريبية، وتطبيقات ذكية لإدارة الحشود والرعاية الصحية وتصميم نماذج للبنية التحتية التي تدعم الصحة والسلامة لرجل الأمن والحاج، وتدريب الممارسين الصحيين، وتطوير أنظمة ذكية للكشف المبكر عن الأمراض والاستجابة للأوبئة.يُذكر أن المنتدى يهدف إلى تبادل الخبرات وتطوير وتأهيل المهتمين والمتخصصين في مجال الصحة، وتشجيع وتعزيز الإبداع والابتكار في مجال الصحة الرقمية والذكاء الاصطناعي، بمشاركة مختلف الجهات الحكومية ذات العلاقة للوصول إلى جودة حج آمن وذكي.