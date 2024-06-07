شكرا لقرائتكم خبر عن ابتداءً من اليوم .. حظر دخول واستخدام أسطوانات الغاز المسال بالمشاعر المقدسة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكدت المديرية العامة للدفاع المدني منع دخول واستخدام أسطوانات الغاز المسال بمختلف الأنواع والأحجام إلى مخيمات الحجيج ومقار الجهات الحكومية والخاصة بالمشاعر المقدسة، ابتداءً من صباح اليوم الأول من شهر ذي الحجة.

يأتي ذلك في إطار منظومة الإجراءات الوقائية للحد من مخاطر الحريق في المشاعر المقدسة. جولات ميدانية وتفتيشية وأوضحت "الدفاع المدني" أن فرق الإشراف الوقائي والسلامة بالدفاع المدني ستتابع من خلال الجولات الميدانية والتفتيشية عدم استخدام الغاز داخل المشاعر المقدسة، ومصادرة كل ما يُضبط من مواقد تعمل باستخدام الغاز أو أسطوانات قد تُستخدَم في أغراض الطهي.

وأكدت تطبيق الإجراءات النظامية المقررة بحق المخالفين، بالتنسيق مع الجهات الأمنية.