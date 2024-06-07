"عقارات الدولة" تعلن جاهزية مجمَّع الدوائر الحكومية بحمى المشاعر المقدسة

وقالت الهيئة إن المجمَّع يُعدُّ من المشروعات النموذجية بتصميمه الذي بُنِي وفق أفضل المواصفات الفنية والتقنية، إضافةً إلى موقعه الجغرافي القريب من المشاعر المقدسة، مُبيِّنةً أن مساحته الإجمالية تزيد على 1.150 مليون متر مربع، كما يضم 55 مبنى بطاقة استيعابية تتجاوز 10 آلاف موظف.
وأضافت الهيئة أن مجمَّع الدوائر الحكومية بحمى المشاعر يوفر بيئة عمل إداريةٍ وسكنيةٍ للجهات الحكومية المشاركة في تنظيم الحج على نحوٍ يلبي احتياجات منسوبيها، إضافةً إلى تقديم خدمات الدعم في إدارة وتشغيل وصيانة مرافق المجمَّع على مدار الساعة.
وبيَّنت أن المجمَّع يهدف إلى تمكين المنظومة الحكومية المشاركة في تنظيم موسم الحج من أداء مهامها وتقديم خدماتها لضيوف الرحمن، حيث سهَّل عملية التواصل والتنسيق بين الجهات كافة.
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