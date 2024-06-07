مليون م٣ من المياه يوميا لإمداد ضيوف الرحمن

شركة نقل وتقنيات المياه تكمل استعداداتها –بعون الله- لإمداد منطقة مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة خلال موسم الحج خدمةً لضيوف الرحمن بإجمالي كميات إمداد مياه يومية تصل إلى مليون م٣ في ذروة أيام الحج، مع إمكانية الزيادة إلى 1.3 مليون م٣ عند الطلب وذلك بعد دخول خزانات المغمس بكامل طاقتها التي تتجاوز قدرة خزنها التصميمية أكثر من مليون م3 وإلى المدينة المنورة بإجمالي كميات يومية تصل إلى 1.4 مليون م٣. بالإضافة إلى زيادة كفاءة محطات الضخ إلى ما يعادل 125% من سعة الضخ التصميمية، ورفع كميات الخزن التشغيلي إلى ما يعادل 98% من سعة الخزن التصميمية.

كما تؤكد شركة نقل وتقنيات المياه الناقل الحصري للمياه في المملكة على الانتهاء من جدولة جميع أنواع أعمال الصيانة لضمان كفاءة وفعالية المعدات والأجهزة، والعمل على رفع مستوى التنسيق مع كافة الجهات المعنية والأمنية ذات العلاقة بموسمي الحج والعمرة وتكثيف الجولات الميدانية، لضمان إمداد مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة بأعلى كفاءة وموثوقية.

تعتبر شركة نقل وتقنيات المياه، كياناً حكومياً رائداً في مجال نقل المياه، تعنى بتقديم خدمات تطوير وتصميم وتشغيل أنظمة نقل المياه والخزن الاستراتيجي على مستوى المملكة بالإضافة إلى إدارة المشاريع والخدمات الهندسية.