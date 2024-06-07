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شاهد.. قصة فقد مفتي المملكة الشيخ " عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ " بصره وتولي والدته العناية به بعد وفاة والده 

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صحيفة الخليج 365: روى الباحث والمؤرخ " أحمد العساف" ، قصة فقدان بصر مفتي المملكة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ وكيف تولت والدته رعايته بعد وفاة والده .

وقال خلال لقاء مع قناة " " : إن الشيخ "عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد بن عبداللطيف بن عبدالرحمن بن حسن" ولد في مكة عام 1362 هـ الموافق 1943م .

فقد البصر

وأضاف: ولد الشيخ عبدالعزيز وهو يعاني من ضعف البصر واستمر الضعف معه ، وكان في أول عمره يٌبصر إلى مسافة يسيرة قريبة منه لكن مع التقدم في العمر ، ومع العمليات الجراحية التي أجراها ولم يكتب لها النجاح فقد بصره تماما .

وفاة والد الشيخ عبدالعزيز

واستكمل: أن سلسلة نسب الشيخ عبدالعزيز كلها سلسلة علماء ومشايخ وطلاب علم ، وتيتم الشيخ صغيرا حيث توفي والده وهو في الثامنة من عمره ، فتولت والدته " سارة " تربيته والعناية به في تعليمه وممارسة الخطابة وطلبه للعلم .

تلقي العلم على يد كبار العلماء

وأشار إلى أن الشيخ عبدالعزيز حفظ القرآن صغيرا على يد الشيخ محمد بن سنان أحد كبار مشايخ القراء والتحفيظ في المملكة . مٌضيفا: وتلقى العلم من جملة كبار علماء المملكة على رأسهم سماحة الشيخ محمد إبراهيم المفتي الأول ، والشيخ عبدالعزيز بن باز المفتي الثاني للمملكة، والشيخ عبدالعزيز المرشد ، والشيخ عبدالعزيز الشثري وغيرهم من العلماء.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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