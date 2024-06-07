يضم 12 وجهة.. "نيوم" تعلن عن مشروع عالمي على ساحل خليج العقبة - فيديو وصور

صحيفة الخليج 365: أعلن مجلس إدارة مدينة "نيوم" عن مشروع "مقنا" على ساحل خليج العقبة.

وذكرت "نيوم" أنه من المتوقع أن يسهم المشروع بنحو 2.6 مليار ريال في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بحلول عام 2030.

وأشارت إلى أن المشروع يضم 12 وجهة رئيسة، وهي "ليجا" و"إبيكون" و"سيرانا" و"أوتامو"، و"نورلانا"، و"أكويلم"، و"زاردون"، و"زينور"، و"ألانان"، و"قيدوري"، و"تريام"، و"جاومور".

وسيضم 15 فندقا فاخرًا، تشتمل على أكثر من 1600 غرفة وجناح وشقة فندقية، وتستوعب أكثر من 000 300 نزيل فندقي سنويًا، بالإضافة إلى أكثر من 2500 وحدة سكنية راقية، فيما تتميز كل وجهة من وجهات "مقنا" بخصائص وتجارب مختلفة عن الأخرى من حيث الخدمات والأنشطة والتجارب التي ستقدمها للسكان والضيوف، في حين تتكامل هذه الوجهات بسلاسة لتشكل هوية واحدة تعمل على تحقيق الالتزام برؤية نيوم من خلال الحفاظ على التنوع البيولوجي، والطبيعة المحيطة، وإعادة تأهيلها.